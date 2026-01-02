Erzincan'da sağlıklı yaşam için çocuklar anneleriyle karate yapıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle kentte 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda bulunan salonda 7-17 yaş arası yaklaşık 50 karate sporcusu, ayda 1 kere anneleriyle aynı minderde antrenman yaparak keyifli gün geçiriyor.Antrenman sonrası ise halay çekip çuval yarışı yapan aileler, hem eğleniyor hem spor yapıyor.Milli sporcu ve karate antrenörü Arzu Koç, 35 yıldır sporun içinde olduğunu söyledi.7 yaşındaki çocuklarla antrenmanlara başladıklarını anlatan Koç, "dedi.50 sporcu ve veli ile beraber çalıştıklarını anlatan Koç,diye konuştu.Projenin 9 yıldır devam ettiğini belirten Koç, şunları kaydetti:Kızı ile antrenmana katılan Cansu Yalçıner ise üçüncü kez etkinliği katıldığını ifade ederek,şeklinde konuştu.Annesi Nilgün Ülker ile antrenmana katılan karate sporcusu 17 yaşındaki Elif Melek deifadelerini kullandı.