Erol Bulut'tan Nazım Sangare'ye 'Hazır ol!' emri!

Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadroda değişiklik yaşanacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Erol Bulut'tan Nazım Sangare'ye 'Hazır ol!' emri!
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14 Ekim 2020 08:17
Fenerbahçe'de hafif sakatlığı olan Gökhan Gönül'ün riske edilmeme durumu söz konusu.

Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hafif sakatlığı olan Gökhan Gönül, Göztepe maçında riske edilmezse Nazım Sangare forma giyemeyecek.

SONRAKİ HAFTA RAKİP TRABZONSPOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 6. haftada oynayacakları Trabzonspor maçını da düşünerek hafif sakatlığından dolayı Gökhan Gönül'ün son durumunu yakından takip edecek.

Bu süreçte yeni transfer Nazım Sangare'ye ise "Hazır ol" dendi.

Böylece eğer oynarsa Sangare sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına çıkmış olacak.



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