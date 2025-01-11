Erden Timur: 'Kundura fabrikasındaki toplantı...'

Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TV 100'de katıldığı programda kundura fabrikasında yapılan toplantı ile ilgili sorulan soruyu cevapladı.
Soru: "Ali Koç, basın toplantısında sizin, Dursun Özbek'in ve Mehmet Büyükekşi arasında Şanlıurfa'daki kundura fabrikasındaki toplantıdan bahsetti. Bu toplantı oldu mu?"
Erden Timur: "Böyle bir görüşme oldu. Kundura fabrikasında, Büyükekşi'nin yerinde olmadı. Gizli görüşme değildi." dedi.
"KETENCİ DE VARDI"
Timur, "O gün biz Urfa'dayken, ondan önceki akşam, Kulüpler Birliği whatsapp grubunda ben de vardım. Hatta, Fenerbahçe'den de Ahmet Ketenci vardı. O zaman imza toplama konuları vardı. Dursun Başkan bir gün önce, gitmeyle ilgili kısmı adabımuaşerete uygun, doğru bir şekilde olsun. O yüzden imzayla değil söyleyelim, kendileri seçim tarihi belirlesinler dedi. Yazılanları hatırlamıyorum tam ama özetle, imzayla gönderilmiş gibi olmasın. Amacımız yeni yönetim seçmekse, ki Galatasaray o şekilde yeni yönetim için irade kullanıldı." açıklamasını yaptı.
Soru: "Ali Koç, basın toplantısında sizin, Dursun Özbek'in ve Mehmet Büyükekşi arasında Şanlıurfa'daki kundura fabrikasındaki toplantıdan bahsetti. Bu toplantı oldu mu?"
Erden Timur: "Böyle bir görüşme oldu. Kundura fabrikasında, Büyükekşi'nin yerinde olmadı. Gizli görüşme değildi." dedi.
"KETENCİ DE VARDI"
Timur, "O gün biz Urfa'dayken, ondan önceki akşam, Kulüpler Birliği whatsapp grubunda ben de vardım. Hatta, Fenerbahçe'den de Ahmet Ketenci vardı. O zaman imza toplama konuları vardı. Dursun Başkan bir gün önce, gitmeyle ilgili kısmı adabımuaşerete uygun, doğru bir şekilde olsun. O yüzden imzayla değil söyleyelim, kendileri seçim tarihi belirlesinler dedi. Yazılanları hatırlamıyorum tam ama özetle, imzayla gönderilmiş gibi olmasın. Amacımız yeni yönetim seçmekse, ki Galatasaray o şekilde yeni yönetim için irade kullanıldı." açıklamasını yaptı.