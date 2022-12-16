Enis Destan: 'Hedefim Bayern Münih'

Polonya ekibi Warta Poznan'da kiralık olarak forma giyen Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan, sezon sonunda döneceği bordo-mavili ekiple yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini bildirdi.



Enis Destan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polonya'da adaptasyon sürecinin ardından ülkeye alıştığını söyledi.



İlk devrenin bitimine kadar yavaş yavaş süre almaya da başladığını aktaran 20 yaşındaki oyuncu, "İkinci devrede tamamen oynayacağım bir sezon olmasını istiyorum. Onun için de çok çalışıyorum." dedi.



Enis Destan, Avrupa ile Türkiye'deki futbol arasında bazı farklılıklar olduğunu belirterek, "Onlara adapte olmaya çalışıyorum, olduğumu da düşünüyorum. Türk futbolu ile Avrupa arasında çok fazla fark yok ama biraz daha mantalite olarak farklı." diye konuştu.



Kariyer hedefi



Trabzonspor'daki ilk sezonunda yaşadığı şampiyonluğun çok özel olduğunu, Polonya'da forma şansı bulup performansını artırmayı hedeflediğini kaydeden genç oyuncu, şöyle konuştu:



"Sezon sonunda Trabzonspor'a döneceğim. Bu nedenle oynayarak gitmek, oraya hazır dönmek istiyorum. Orada da süre bulup goller atıp bir daha şampiyonluk yaşamak istiyorum. Avrupa'da oynamak istiyorum. Favori takımım Bayern Münih. Bayern Münih'te oynamayı hedefliyorum. Lewandowski de idolüm zaten."



Stoperden forvete



Alt yaş gruplarında stoper olarak görev aldığını kaydeden Enis Destan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Oynadığım zamanlarda bile (Altınordu) başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a forvet oynamak istediğimi dile getiriyordum. Onun dışında da son 17 yaş altı zamanlarında kariyerime tamamen forvet olarak devam ettim. Çok da başarılı bir sezon geçmişti, Türkiye şampiyonluğumuz vardı. Takımın gol kralıydım. Ondan sonra da zaten forvet olarak devam ettim."



Enis Destan, 17 Yaş Altı Ligi'nde 2019'daki Adana Demirspor-Altınordu maçında haksız olduğunu düşündüğü penaltıyı dışarı attığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Ben saha içerisinde biraz daha duygularımla hareket eden bir futbolcuyum. Bunun dezavantajları oluyor tabii zaman zaman. Fakat kendime yapılmasını istemediğim şeyi rakibe yapmayı çok fazla sevmem. O yüzden bir daha olsa aynı şeyi yaparım."





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