En-Nesyri'ye Suudi kancası!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için harekete geçti.
Africafoot'un haberine göre, Fransız kulüplerinin radarındaki Pierre-Emerick Aubameyang'ın ayrılığı sonrası forvet arayışına giren Al Qadsiah, rotasını Fenerbahçe'nin yıldızına çevirdi.
FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO İSTİYOR
Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-lacivertliler, yıldız golcü için kapıyı 40 milyon Euro'dan açıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 24 milyon Euro olarak gösterilse de Fenerbahçe, 52 maçta 30 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan oyuncusu için bu rakamın altında bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor.
Africafoot'un haberine göre, Fransız kulüplerinin radarındaki Pierre-Emerick Aubameyang'ın ayrılığı sonrası forvet arayışına giren Al Qadsiah, rotasını Fenerbahçe'nin yıldızına çevirdi.
FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO İSTİYOR
Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-lacivertliler, yıldız golcü için kapıyı 40 milyon Euro'dan açıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 24 milyon Euro olarak gösterilse de Fenerbahçe, 52 maçta 30 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan oyuncusu için bu rakamın altında bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor.