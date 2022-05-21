Elijah Bryant: 'Hoca bize güzel ve büyük enerji verdi'

Anadolu Efes'in THY EuroLague'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından Elijah Bryant açıklamalarda bulundu.
Bryant, "Savunma her zaman şampiyonluk getirir. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Real Madrid'i durdurduk." dedi.
27 yaşındaki basketbolcu ayrıca, "Gerçekten büyük bir tecrübe oldu bu final. Ergin Ataman Hoca bize kenardan sürekli güzel ve büyük bir enerji verdi." sözlerini kullandı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Bryant, "Savunma her zaman şampiyonluk getirir. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Real Madrid'i durdurduk." dedi.
27 yaşındaki basketbolcu ayrıca, "Gerçekten büyük bir tecrübe oldu bu final. Ergin Ataman Hoca bize kenardan sürekli güzel ve büyük bir enerji verdi." sözlerini kullandı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ