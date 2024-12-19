Dybala oynamadı; Roma, Sampdoria'yı ezdi geçti

İtalya Kupası'nın son 16 turunda Roma Paulo Dybala'nın oynamadığı maçta, Sampdoria'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dybala oynamadı; Roma, Sampdoria'yı ezdi geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2024 00:51
Son güncelleme 19 Aralık 2024 01:05
İtalya Kupası'nın son 16 turunda Roma ile Sampdoria karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico'da oynanan maçta Roma, Sampdoria'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Roma'ya galibiyeti ve turu getiren golleri Artem Dovbyk (2), Tommaso Baldanzi ve Eldor Shomurodov kaydetti.

Kupadan elenen Sampdoria'nın golünü ise Gerard Yepes attı.

DYBALA FORMA GİYMEDİ

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulo Dybala, kadroda olmasına rağmen maçta forma giymedi.

Bu sonuçla birlikte Roma, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery