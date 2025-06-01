01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
2-1
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-4
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
2-390'
01 Haziran
Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
Racing Santander-Granada
2-1
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
3-2
01 Haziran
Levante-Eibar
1-0
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
1-3
01 Haziran
Cordoba-Albacete
0-159'
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
5-4
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-1
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
0-016'
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
0-057'
01 Haziran
Juventude-Gremio
0-260'
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
1-273'
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
3-4
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-1
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-3

Dursun Özbek: "Heykelimin dikilmesini istemiyorum"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, röportajında önemli ifadeler kullandı.

calendar 01 Haziran 2025 23:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Dursun Özbek: 'Heykelimin dikilmesini istemiyorum'
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüpte pazar günü düzenlenen pilav gününde Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, "Çok keyifliyim ama heykelimin dikilmesi gibi bir arzum yok. O maksatla Galatasaray'a hizmet etmiyorum. Galatasaray'a benim de tüm arkadaşlarımın da borcu var. Biz borcumuzu ödüyoruz. Seve seve yapıyoruz. İnşallah bizden sonra gelenler de Galatasaray'a aynı derecede hizmet eder. Bu başarı ile birlikte camiada birlik ve beraberlik ön plana çıktı. Tüm Galatasaraylılar'a kutlu olsun." dedi.


Sözlerine devam eden Özbek, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük spor kulübü. En büyük başarılara imza atmış bir kulüp. Bizim DNA'mızda başarıya odaklanmak var. Her gelen başkan da o iddiayı sürdürmek zorundayız. Camia birleştiği zaman, birbirini sevdiği zaman başarı zaten Galatasaray'da kaçınılmaz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz camia olarak." diye konuştu.

OSIMHEN İÇİN YANIT YOK!

Dursun Özbek, Osimhen'in geleceği için gelen sorunun ardından, "Bugün pilav gününü kutluyoruz. Oraya odaklıyız şu anda." dedi.

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