Dursun Özbek: 'Heykelimin dikilmesini istemiyorum'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüpte pazar günü düzenlenen pilav gününde Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek, "Çok keyifliyim ama heykelimin dikilmesi gibi bir arzum yok. O maksatla Galatasaray'a hizmet etmiyorum. Galatasaray'a benim de tüm arkadaşlarımın da borcu var. Biz borcumuzu ödüyoruz. Seve seve yapıyoruz. İnşallah bizden sonra gelenler de Galatasaray'a aynı derecede hizmet eder. Bu başarı ile birlikte camiada birlik ve beraberlik ön plana çıktı. Tüm Galatasaraylılar'a kutlu olsun." dedi.
Sözlerine devam eden Özbek, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük spor kulübü. En büyük başarılara imza atmış bir kulüp. Bizim DNA'mızda başarıya odaklanmak var. Her gelen başkan da o iddiayı sürdürmek zorundayız. Camia birleştiği zaman, birbirini sevdiği zaman başarı zaten Galatasaray'da kaçınılmaz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz camia olarak." diye konuştu.
OSIMHEN İÇİN YANIT YOK!
Dursun Özbek, Osimhen'in geleceği için gelen sorunun ardından, "Bugün pilav gününü kutluyoruz. Oraya odaklıyız şu anda." dedi.
Dursun Özbek, "Çok keyifliyim ama heykelimin dikilmesi gibi bir arzum yok. O maksatla Galatasaray'a hizmet etmiyorum. Galatasaray'a benim de tüm arkadaşlarımın da borcu var. Biz borcumuzu ödüyoruz. Seve seve yapıyoruz. İnşallah bizden sonra gelenler de Galatasaray'a aynı derecede hizmet eder. Bu başarı ile birlikte camiada birlik ve beraberlik ön plana çıktı. Tüm Galatasaraylılar'a kutlu olsun." dedi.
Sözlerine devam eden Özbek, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük spor kulübü. En büyük başarılara imza atmış bir kulüp. Bizim DNA'mızda başarıya odaklanmak var. Her gelen başkan da o iddiayı sürdürmek zorundayız. Camia birleştiği zaman, birbirini sevdiği zaman başarı zaten Galatasaray'da kaçınılmaz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz camia olarak." diye konuştu.
OSIMHEN İÇİN YANIT YOK!
Dursun Özbek, Osimhen'in geleceği için gelen sorunun ardından, "Bugün pilav gününü kutluyoruz. Oraya odaklıyız şu anda." dedi.