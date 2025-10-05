Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası sona erdi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Gaziahtep'te yapıldı.Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde 5 gün önce başlayan ve 15 ilden 230 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda kadınlarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, erkeklerde Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü şampiyon oldu.AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, komplekste düzenlenen ödül töreninde, kaybedenin olmadığı, herkesin kazandığı turnuvayı tamamladıklarını söyledi.Türkiye'nin teniste önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Gül,diye konuştu.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, teniste uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmak istediklerini kaydederekifadelerini kullandı.Terörün gençleri bölüp parçaladığını ancak sporun birleştirdiğini ifade den Şahin,dedi.Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, turnuvada kazanının tüm sporcular olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:Tenis ligi çalıştıklarını ve buradaki şampiyonanın da ilk adım olduğunu belirten Müderrisgil, gelecek sene tüm bölgeler için başlatacaklarını aktararakfadelerini kullandı.Konuşmaların ardında derece alan sporculara madalya verildi.