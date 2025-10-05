05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-080'
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-277'
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-080'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-037'
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
1-177'
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-077'
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
0-049'
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
1-020'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-178'
05 Ekim
Everton-C.Palace
1-179'
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
1-080'
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-079'
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası sona erdi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Gaziahtep'te yapıldı.

calendar 05 Ekim 2025 17:09
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Gaziahtep'te yapıldı.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde 5 gün önce başlayan ve 15 ilden 230 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda kadınlarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, erkeklerde Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü şampiyon oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, komplekste düzenlenen ödül töreninde, kaybedenin olmadığı, herkesin kazandığı turnuvayı tamamladıklarını söyledi.


Türkiye'nin teniste önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Gül, "Türkiye yüzyılı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gençlerin, sporun yüzyılı olacak. Gaziantepimiz de her alanda olduğu gibi gençlerin yanında olmaya devam edecek. Bugün Midyat'tan Iğdır'a, Hakkari'den Siirt'e varıncaya kadar tüm illerden Gaziantep'e gelen sporcuları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, teniste uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmak istediklerini kaydederek "Tenis, tesistir. Bu tesiste çalışma yapacağız, Uluslararası turnuvalar için ne lazımsa hepsi hızlı şekilde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Terörün gençleri bölüp parçaladığını ancak sporun birleştirdiğini ifade den Şahin, "Spor kardeşliktir, bütünleşmektir. Doğu ve Güneydoğu'nun çocuklarında muhteşem bir kaynaşma kültürü vardır. Bu coğrafyanın bir evladı olmaktan, sizi ağırlamaktan gurur duyuyorum." dedi.

Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, turnuvada kazanının tüm sporcular olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim herkes için tenis vizyonumuz var. İstiyoruz ki her ilçemizden, her ilimizden, her bölgemizden isteyen her sporcumuz tenise erişebilsin ve tabana yayılsın. Tenis kültürünü Türkiye çapında yayınlaştırabilelim. Bu anlamda bu turnuva bizim için çok önemliydi."

Tenis ligi çalıştıklarını ve buradaki şampiyonanın da ilk adım olduğunu belirten Müderrisgil, gelecek sene tüm bölgeler için başlatacaklarını aktararak "Antalya, İstanbul, Ankara'nın dışına çıkarak Anadolu'daki her şehrin tenis şehrine dönüşmesi ve tenisle birlikte markalaşmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardında derece alan sporculara madalya verildi.

