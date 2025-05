Djiku'dan sert yalanlama: 'Onuruma zarar veriyor'

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Süper Lig'de dün akşam Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçın ardından, özel aracında konsol oyunu oynayarak stadyumdan ayrıldığı iddialarına sert yanıt verdi.



Djiku'nun, derbi sonrası özel aracında konsol oyunu oynadığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"ONURUMA ZARAR VERİYOR"



"Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlamada bulunmak istiyorum. Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik, onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir."



Tecrübeli stoper, medya temsilcilerine de çağrıda bulundu:



"Doğrulanmamış bilgilerin yayılması, bu bilgileri paylaşan kişiyi doğrudan sorumlu kılar. Gazeteciler ve medya temsilcileri, yalnızca sansasyon yaratmak amacıyla temelsiz içerikleri paylaşmak yerine, kaynaklarını yayınlamadan önce doğrulamakla yükümlüdür."



"HER ZAMAN SAMİMİ VE İSTİKRARLI BİR BAĞLILIK GÖSTERDİM"



Kulübe olan bağlılığının sorgulanmasını ise sert bir dille eleştiren Djiku, "Kulübümüze karşı her zaman samimi ve istikrarlı bir bağlılık gösterdim. Bu nedenle, mesnetsiz suçlamalarla adımın lekelendiğini görmek kabul edilemez. Haklarımı korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunma hakkımı saklı tutuyorum." dedi.