Djaniny ile sözleşme pazarlıkları sürüyor

Transfer çalışmalarının yanı sıra kadrodaki oyuncuları da tutmak isteyen Trabzonspor, Djaniny ile sözleşme pazarlıklarını sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Djaniny ile sözleşme pazarlıkları sürüyor
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21 Temmuz 2022 12:43
Trabzonspor bir taraftan dış transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da iç transferde yoğun mesai harcıyor.

Daha önce sözlü olarak Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifini kabul eden Djaniny Semedo'ya ikinci kampta bu konunun resmiyete bağlanması için süre verilmişti.

31 yaşındaki forvetin daha önce yapılan görüşmelerde kabul ettiği yüksek rakamdan indirime gitmesi durumunda anlaşmanın yapılması bekleniyor

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