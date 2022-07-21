Djaniny ile sözleşme pazarlıkları sürüyor

bir taraftan dış transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da iç transferde yoğun mesai harcıyor.Daha önce sözlü olarak Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifini kabul edenikinci kampta bu konunun resmiyete bağlanması için süre verilmişti.31 yaşındaki forvetin daha önce yapılan görüşmelerde kabul ettiği yüksek rakamdan indirime gitmesi durumunda anlaşmanın yapılması bekleniyor