Diego Perotti: "10 numarayı istiyordum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti, sakatlık sürecini atlatmak için büyük çaba sarfettiğini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Diego Perotti: '10 numarayı istiyordum'
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02 Kasım 2020 19:19
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti, Antalyaspor maçında ilk kez kadroda yer aldı.

Sakatlığını atlatmak için çok uğraştığını ifade eden Perotti, "Sakatlığımın geçmesi için çok uğraştım, bu hafta antrenmanlara çıktım ve bu anı büyük bir sabırsızlıkla bekledim. Fırsat bulursam bugün oynamak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giymek istediğini belirten Perotti, "Aslında 10 numarayı giymek istiyordum ancak ben geldiğim zaman Garry Rodrigues 10 numarayı giyiyordu ve ben de 11 numaralı formayı seçtim" şeklinde konuştu.



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