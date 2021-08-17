Diagne: 'Süper Lig'in en iyisiyim'

Galatasaray'da tartışmaların ortasında bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünde ağları sarsan Mbaye Diagne, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



Süper Lig'de yakaladığı istatistiği vurgulayan Senegalli golcü, "65 maç, 52 gol. Süper Lig'in en iyisi." şeklinde bir mesaj yolladı.



29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan (52) oyuncu isim oldu.



Diagne'nin bu sezon performansı;



PSV: 45 dakika, 1 gol

St. Johnstone: 45 dakika, gol yok

St. Johnstone: 82 dakika, 1 gol

Giresunspor: 80 dakika, 1 gol







