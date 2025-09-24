Devon Hall: 'Kupayla başlamak önemli'

Fenerbahçe Beko forması giyen Devon Hall, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı sonrası konuştu.



Hall, "Zor maç oldu. Açıkçası farkın inmesini beklemiyorduk maçın sonunda." dedi.



Yıldız isim, "Sezona böyle başlamak çok iyi. Kupayla başlamak çok önemliydi. Toplamda 4. kupamız oldu." diye konuştu.



