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Denizlispor'da tablo karanlık

Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'da borç krizi derinleşiyor; kulüp FIFA'dan 12 puan silme cezası riskiyle karşı karşıya.

calendar 15 Mayıs 2025 16:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizlispor'da tablo karanlık
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Son 4 yıl içinde Süper Lig'den tarihinde ilk defa amatör lige gerileyen Denizlispor'un önündeki tablo karanlık.

Toplam borcu geçen mart ayında 448 milyon 513 bin TL olarak açıklanan yeşil-siyahlıların Süper Lig döneminde kadroda bulunan Subotic ve Stachowiak gibi oyunculara olan borçlarını 15 gün içinde ödemezse FIFA'dan 12 puan silme cezası alma ihtimali bulunuyor. Geçen sezon Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puanı silinip bu yüzden küme düşen yeşil-siyahlılarda yönetim sessizliğe gömüldü.

Denizlispor'da kongre tarihi henüz netleştirilmezken, başkanlık için adı geçen isimlerden de resmi olarak açıklama yapan çıkmadı.

Yeşil-siyahlılarda kulüp personeli aylardır maaş alamazken, 5 çalışan dışında 17 çalışanın işene son verildiği öğrenildi. Belirsizliğe bürünen Denizlispor'un yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'e nasıl katılacağı merak konusu oldu.

Denizlispor'da geçen sezon tesislerin doğalgazı da ödenmeyen faturalar yüzünden kış ortasında kesilmişti.


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