Menajer William D'Avila, Galatasaray'ın kapısını çaldı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Muhammed Elneny'yi sarı-kırmızılılara önerdi.



D'Avila, Elneny'nin Arsenal'da sezona iyi başladığını ancak devamında beklediği şansı bulamadığını söyledi.



Ocak ayından bu yana Arsenal'ın oynadığı 13 maçın sadece 2'sinde sahaya 11'de çıkan 28 yaşındaki yıldız, bu 2 mücadeleyi de tamamlayamadı.



D'Avila, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Elneny'nin bonservisinin Arsenal'dan en uygun şartlarda alınması konusunda kendilerine yardım edebileceğini bildirdi.



MUHAMMED FAKTÖRÜ



Elneny'nin özellikle Mısır Milli Takımı'nda Mustafa Muhammed'le yaptığı görüşme neticesinde Galatasaray'da oynamaya daha da sıcak bakmaya başladığı öğrenildi.



El Makawloon, Basel, Beşiktaş ve Arsenal formaları giyen Elneny, kariyeri boyunca 339 maça çıktı. 18 gol atıp, 23 de asist yapmayı başardı.



TERİM KARAR VERECEK



Başarılı futbolcuyla ilgili son kararı Terim'in vereceği ve buna göre Arsenal ile resmi temasa geçileceği ifade edildi.



