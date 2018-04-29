  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Cüneyt Çakır Real Madrid Bayern Münih maçını yönetecek!

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, UEFA tarafından yapılan açıklamada Real Madrid - Bayern Münih maçını yöneteceği duyuruldu.

Kaynak: Sporx.com
Cüneyt Çakır Real Madrid Bayern Münih maçını yönetecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2018 12:17
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Bayern Münhih arasında oynanacak olan yarı final karşılaşmasını Avrupa'daki gururumuz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 37. maçına çıkacak olan Cüneyt Çakır, 2015 yılında yönettiği Şampiyonlar Ligi finali dışında, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetecek. Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 sezonda 1'i final olmak üzere 5 de yarı final yönetmiş olacak

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için