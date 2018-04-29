Cüneyt Çakır Real Madrid Bayern Münih maçını yönetecek!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Bayern Münhih arasında oynanacak olan yarı final karşılaşmasını Avrupa'daki gururumuz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.Şampiyonlar Ligi'nde 37. maçına çıkacak olan Cüneyt Çakır, 2015 yılında yönettiği Şampiyonlar Ligi finali dışında, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetecek. Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 sezonda 1'i final olmak üzere 5 de yarı final yönetmiş olacak