Christophe Galtier'in yeni takımı belli oldu

Katar Ligi ekibi Al Duhail, teknik direktörlük görevine Fransız Christophe Galtier'i getirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli Hernan Crespo'nun ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 2025 yılına kadar 57 yaşındaki Galtier ile anlaşıldığı kaydedildi.



Deneyimli teknik adam, Fransa'da Lille ve Paris Saint-Germain ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.



