Chelsea, deplasmanda farka koştu!

Premier Lig 14. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 5-1 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chelsea, deplasmanda farka koştu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2024 01:50
Premier Lig 14. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Southampton ile karşılaştı. St. Mary's Stadium'da oynanan maçı Chelsea 5-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Disasi, 17. dakikada Nkunku, 34. dakikada Madueke, 77. dakikada Cole Palmer, 87. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Southampton'ın tek golü 11. dakikada Aribo'dan geldi.

Chelsea bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Southampton son 4 maçta 3. mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 28'e çıkardı. Southampton ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Tottenham deplasmanına gidecek. Southampton ise Aston Villa ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery