ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'a şans tanımadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 87-76 yendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'a şans tanımadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2024 17:53
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı konuk etti.

Servet Tazegül Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 87-76 kazandı.
 Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak Erkan

ÇBK Mersin: Howard 17, Anderson 11, Fauthox 8, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 8, Feride Şevval Akalan 8, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3

Emlak Konut: Damla Gezgin 6, Wheeler 13, Wallace 4, Nared 21, Serfa 19, Merve Arı, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 5, İlayda Güner 8

1. Periyot: 24-17

Devre: 52-36

3. Periyot: 71-56

 


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery