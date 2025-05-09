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Çaykur Rizespor, tek eksikle Konyaspor deplasmanında

Çaykur Rizespor, cumartesi deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

calendar 09 Mayıs 2025 16:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor, tek eksikle Konyaspor deplasmanında
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 12 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 40 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Konyaspor ise 43 puanla 10. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Giannis Papanikolaou, maçta forma giyemeyecek.

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