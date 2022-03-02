Can simidi: Bafetimbi Gomis!

Galatasaray'a devre arasında katılan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, can simidi oldu.



Üç maçta toplam 110 dakika süre almasına rağmen 3 gol kaydetti ve üçü de değerliydi.



Sarı kırmızılı forma altında "Gol Kralı" olan ve sonrasında ayrılığına anlam verilemeyen Gomis, devre arasında deyim yerindeyse 'kurtarıcı' olarak kadroya katıldı. Ve geride kalan üç maçta da bunu belgeler gibi bir performans sergiledi.



1-1'lik Kayseri maçına 11 başlayan ve 59 dakika sahada kalan Gomis, son iki maçta ise golleriyle ön plana çıktı.



HALİL'İ YAKALADI



Göztepe maçında 17 dakika süre almasına rağmen iki defa rakip fileleri havalandıran Bafetimbi, 4-2'lik Çaykur Rize mücadelesinde ise 34 dakikaya bir gol sığdırdı. Daha şimdiden üç gole ulaşıp 21 maçta aynı sayıda olan Halil Dervişoğlu'nu yakaladı.



36 yaşında olmasına rağmen istek ve hırsıyla takımın itici gücü olan Bafetimbi Gomis'in saha dışında da takımı bir arada tutup ayağa kaldırmak adına organizasyonlar (yemek) yapması camiada takdir gördü.



