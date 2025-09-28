27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
3-0
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-1
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
2-0
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-2
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
0-2
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
1-0
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
1-1
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
3-4
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Burak Yılmaz: "3 puanı hak eden taraftık"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

 Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, maça kötü başladıklarını, 30. dakikada değişikliklerle birlikte oyunun hakim olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, rakibin hakemle ilgili söylemlerine katılmadığını, oyuncularının müsabakada 3 puanı hak ettiğini belirtti.

İlk yarım saat kötü başladıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Oyuncu değişiklikleriyle birlikte tamamen maçın hakimi olduk. Bugün bazı söylemler var hakemle ilgili ama biz bugün 3 puanı hak eden taraftık. Rakip 10'da olsa, 9 kişi de olsa 2-0'dan dönmek kolay değil. Oyuncularım için ve verdikleri reaksiyon için mutluyum. Bu sadece oyuncu karakteriyle değil, büyük yürekle olur. Onlar 2 puanı bıraktılar, bu yüzden üzgünüm bu emeğin karşılığı kesinlikle 3 puan olmalıydı."

Yılmaz, erken yapılan oyuncu değişikliğiyle ilgili ise şöyle konuştu:

"İki oyuncumu 30. dakikada oyundan alıyorsam tabii ki hata yapmışımdır, hatalı ilk 11 çıkarmışımdır bu hatamdan da 30. dakikada dönmüşümdür. Ben oyuncularımı asla eleştirmem, hepsinden fazlasıyla mutluyum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Şu an oyunculara 2 gün izin verdik. İnşallah 2 gün sonra tekrar hazırlıklarımıza başlayacağız ve önümüzdeki Karagümrük maçını kazanacağız." 

 Reklam 
