Bundesliga'da küme düşen ikinci takım: Holstein Kiel

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Holstein Kiel ile Freiburg karşı karşıya geldi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Holstein-Stadion'da oynanan mücadelede konuk ekip Freiburg, Holstein Kiel'i 2-1 mağlup etti.
Holstein Kiel'in tek golü 24. dakikada Lasse Rosenboom'dan gelirken, Freiburg'un gollerini 45+2. dakikada Johan Manzambi ve 58. dakikada Lucas Höler kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Freiburg puanını 55'e yükseltirken, Holstein Kiel 25 puanda kaldı.
Holstein Kiel'in, bitime 1 hafta kala Bundesliga'da küme düşmesi kesinleşti.
Holstein-Stadion'da oynanan mücadelede konuk ekip Freiburg, Holstein Kiel'i 2-1 mağlup etti.
Holstein Kiel'in tek golü 24. dakikada Lasse Rosenboom'dan gelirken, Freiburg'un gollerini 45+2. dakikada Johan Manzambi ve 58. dakikada Lucas Höler kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Freiburg puanını 55'e yükseltirken, Holstein Kiel 25 puanda kaldı.
Holstein Kiel'in, bitime 1 hafta kala Bundesliga'da küme düşmesi kesinleşti.