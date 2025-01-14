TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Bornova 1877 Sportif Yatırımlar, ara transferde ön libero Berkay Samancı'nın ardından iki isime daha imza attırdı.
Bornova, Kuşadasıspor'dan Abdulkadir Kuzey ve Abdullah Çınar'ı kadrosuna kattı. Geçen sezonun ikinci yarısında da takımda mücadele eden forvet oyuncusu Abdulkadir Kuzey, daha önce Altay, İstanbulspor, 1922 Konyaspor, Afyonspor, Keçiörengücü, İnegölspor, Adıyamanspor, Iğdırspor Çankaya SK, Muşspor ve Kırşehir FK takımlarında oynadı. Kanat ve forvet pozisyonunda görev yapan Abdullah Çınar, Kızılcabölükspor, Aliağa FK, İnegöl Kafkas, Edremitspor ve Sultanbeyli Bld takımlarında oynarken, geçen sezon Kuşadasıspor formasıyla 16 karşılaşmaya çıktı.
Bornova 1877'de iki imza
Bornova 1877, ara transferde Abdulkadir Kuzey ve Abdullah Çınar'ı kadrosuna kattı.
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14 Ocak 2025 15:44
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Bornova 1877 Sportif Yatırımlar, ara transferde ön libero Berkay Samancı'nın ardından iki isime daha imza attırdı.
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