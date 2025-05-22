Yeni sezonda üç kulvar için ciddi bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ın öncelikli hedeflerinden biri de savunma hattı.



Takımın sol tarafına ve stoper bölgesine büyük güç katması beklenen Lyon'un Arjantinli sol beki Nicolas Tagliafico'yu transfer etmek siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.



YÖNETİM FRANSA YOLCUSU



Fransa Ligi maçlarını takip eden siyah-beyazlıların scoutları, Arjantin milli formasıyla 63 maça çıkıp 1 gol atmış fizik gücü yüksek tecrübeli oyuncu için Solskjaer'in de onayıyla vites yükseltti.



PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO



Beşiktaşlı yöneticiler Nicolas Tagliafico'nun transferini bitirmek için Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor. Piyasa değeri 7 milyon euro olan deneyimli oyuncunun Türkiye'de oynayamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Tecrübeli oyuncu Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında yer aldığı ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 33 maçta görev alan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.







