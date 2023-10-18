Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray maçı için savunma tandemini belirledi..
Siyah-Beyazlılar'da Eric Bailly'nin sakatlığıyla beraber orta sahada Salih Uçan'ın da Galatasaray derbisine yetişememesi sebebiyle takımdaki dengeler değişmişti. 8 artı 3 kuralı sebebiyle Galatasaray derbisinde üç tane Türk futbolcu sahaya sürmesi gereken teknik ekip, kararını verdi.
3. YERLİ ONUR BULUT
Milli arada ilk etapta savunma ikilisinden birini Necip Uysal'a vermeyi deneyen Siyah-Beyazlılar, bu fikrinde değişime gitti. Stoper tandemini Omar Colley ve Daniel Amartey'den oluşturacak olan teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleci Mert Günok ve hücumda Cenk Tosun'la beraber görevlendireceği üçüncü yerli futbolcuyu sağ bek hattında kullanacak. Valentin Rosier'in yerine Onur Bulut'un ilk 11'e geçmesiyle beraber orta sahada da Salih Uçan'ın yerine Alex Oxlade Chamberlain süre alabilecek.
'YETİŞİRLERSE MUTLU OLURUZ'
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı açıklamada sakatlık problemi bulunan oyuncular konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sağlık ekibimiz, Gedson ve Salih'in derbiye yetişmeleri için elinden geleni yapıyor. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezse, onların yerine oynayacak oyuncular da Beşiktaş oyuncusudur, ellerinden geleni yapacaklardır. Ben umutlu ve mutluyum. Ben kendime ve ekibime güveniyorum."
Siyah-Beyazlılar'da Eric Bailly'nin sakatlığıyla beraber orta sahada Salih Uçan'ın da Galatasaray derbisine yetişememesi sebebiyle takımdaki dengeler değişmişti. 8 artı 3 kuralı sebebiyle Galatasaray derbisinde üç tane Türk futbolcu sahaya sürmesi gereken teknik ekip, kararını verdi.
3. YERLİ ONUR BULUT
Milli arada ilk etapta savunma ikilisinden birini Necip Uysal'a vermeyi deneyen Siyah-Beyazlılar, bu fikrinde değişime gitti. Stoper tandemini Omar Colley ve Daniel Amartey'den oluşturacak olan teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleci Mert Günok ve hücumda Cenk Tosun'la beraber görevlendireceği üçüncü yerli futbolcuyu sağ bek hattında kullanacak. Valentin Rosier'in yerine Onur Bulut'un ilk 11'e geçmesiyle beraber orta sahada da Salih Uçan'ın yerine Alex Oxlade Chamberlain süre alabilecek.
'YETİŞİRLERSE MUTLU OLURUZ'
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı açıklamada sakatlık problemi bulunan oyuncular konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sağlık ekibimiz, Gedson ve Salih'in derbiye yetişmeleri için elinden geleni yapıyor. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezse, onların yerine oynayacak oyuncular da Beşiktaş oyuncusudur, ellerinden geleni yapacaklardır. Ben umutlu ve mutluyum. Ben kendime ve ekibime güveniyorum."