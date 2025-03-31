Beşiktaş'ta namağlup şampiyonluk, zaferde büyük etken oldu

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi zaferindeki en kilit etken namağlup tek şampiyon motivasyonu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta namağlup şampiyonluk, zaferde büyük etken oldu
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31 Mart 2025 11:06
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşmasında özellikle namağlup şampiyonluğa vurgu yaptı.

"UNVANI KORUMALIYIZ"

Norveçli hocanın, "Ligde kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez. Biz evimizdeki bu derbiyi kazanarak geçmişteki namağlup şampiyonluk unvanımızı mutlaka korumalıyız. Stadı tıklım tıklım dolduran büyük taraftarımıza borcumuz var. Beşiktaş'ın gerçek gücünü sahaya yansıtırsak kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Namağlup şampiyonluğa vurgu yapan tek isim Solskjaer değildi; Başkan Serdal Adalı da oyunculara bu unvanın kulüp tarihi için çok önemli olduğunu belirtti. 
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