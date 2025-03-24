Beşiktaş'ta Mustafa Erhan'a özel ilgi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 17 yaşındaki santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bir söz verdi.



Norveçli çalıştırıcı Solskjaer Mustafa Hekimoğlu ile yakından ilgileniyor.



DAHA ÇOK SÜRE VERECEK



Norveçli çalıştırıcı milli ara sonrası 17 yaşındaki golcüye ilk 11'de olmasa da sezonun kalan bölümünde daha çok süre verecek.



PERFORMANSI



Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 21 maça çıkan genç oyuncu, sadece 2 karşılaşmada ilk 11'de şans buldu. Sezon başındaki Süper Kupa finalinde Galatasaray'a attığı gol, onun bu sezonki tek golü oldu.



