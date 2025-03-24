Beşiktaş'ta Mustafa Erhan'a özel ilgi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, genç oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yakın ilgi gösteriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Mustafa Erhan'a özel ilgi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2025 09:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 17 yaşındaki santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bir söz verdi.

Norveçli çalıştırıcı Solskjaer Mustafa Hekimoğlu ile yakından ilgileniyor. 

DAHA ÇOK SÜRE VERECEK

Norveçli çalıştırıcı milli ara sonrası 17 yaşındaki golcüye ilk 11'de olmasa da sezonun kalan bölümünde daha çok süre verecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 21 maça çıkan genç oyuncu, sadece 2 karşılaşmada ilk 11'de şans buldu. Sezon başındaki Süper Kupa finalinde Galatasaray'a attığı gol, onun bu sezonki tek golü oldu. 

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery