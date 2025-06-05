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Beşiktaş'ta Bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübü, Kurban Bayramı sebebiyle düzenlenen bayramlaşma töreninde taraftarları ve üyeleriyle bir araya geldi.

calendar 05 Haziran 2025 13:10 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 13:17
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Bayramlaşma töreni yapıldı
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Beşiktaş Kulübü, Kurban Bayramı'nı Tüpraş Stadı'nda üyeleri ve taraftarlarıyla bir araya gelerek kutladı.

Tüpraş Stadı'ndaki fuaye alanında gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma törenine başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra taraftarlar da katıldı.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Başkan Serdal Adalı, "Hepinizi bir arada görmek benim için mutluluk. Tüm camiamıza ve tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıklı, umutlu ve Beşiktaşımızın geleceği için de başarılı bayram diliyorum." dedi.

Başkan Adalı ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Beşiktaşlılarla bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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