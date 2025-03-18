Beşiktaş'ta 8 ismin kaderini derbi belirleyecek!

Beşiktaş'ta 9 kişilik Konyaspor karşısında deplasmanda alınan 1-0'lık şok yenilginin yankıları devam ediyor.



Başkan Serdal Adalı maç sonu oyuncularla yaptığı görüşmede "Göreve gelir gelmez maddi tüm imkanları seferber ettik. Sizlerin rahat bir şekilde oynamanız için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımızı kimsenin hayal kırıklığına uğratmasına göz yumamam. Yenilgiler elbette olacak ancak 9 kişilik rakip önünde bu futbol kabul edilemez" dedi. Adalı ayrıca teknik patron Ole Gunnar Solskjaer'le de özel görüşürken takımın durumuyla ilgili net bir rapor istedi.



"GALATASARAY MAÇI SINAV OLACAK"



Norveçli çalıştırıcı net bir rapor verebilmek için derbiyi beklemeleri gerektiğini ileterek "Galatasaray maçı takımda kalacak ve gidecek oyuncular için önemli sınav olacak. Şu anda kafamızda belirlenen futbolcular var ama kesinlikle Galatasaray maçını bekliyorum" yanıtını verdi.



GÖNDERİLMEYE YAKIN İSİMLER



Siyah beyazlılarda şu anda Alex Oxlade Chamberlain, Ernest Muçi, Ciro Immobile, Onur Bulut, Gabriel Paulista, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Joao Mario takımdan gönderilmeye en yakın isimler arasında yer alıyor.



