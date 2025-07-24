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Beşiktaş'ta 3 yeni transfer ilk kez sahnede!

Beşiktaş'ta yeni transferler Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve David Jurasek, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de sahaya çıkıyor.

calendar 24 Temmuz 2025 20:03
Beşiktaş'ta 3 yeni transfer ilk kez sahnede!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.

YENİ TRANSFERLER 11'DE

Beşiktaş'ta yeni transferler Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve David Jurasek, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in tercihleri arasında yer aldı. Üç yıldız isim, Beşiktaş formasıyla ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de sahaya çıkacak.


BEŞİKTAŞ, AVANTAJ PEŞİNDE

Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki bu zorlu mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılarak rövanş öncesi moral kazanmak istiyor. 

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun Kökçü, Gedson Fernandes,  Rashica, Rafa Silva,  Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Bondar, Marlon, Eguinaldo, Sudakov, Kevin, Pedro Henrique, Matviyenko, Konoplia, Ocheretko, Alisson Santana



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