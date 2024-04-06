Beşiktaş, İstanbulspor'la karşılaşacak

Lige verilen arada hazırlıklarını sürdürecek Beşiktaş, Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor ile antrenman tesislerinde hazırlık maçı yapacak. Mücadele, basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlılar, ligde son olarak Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.
Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise evinde Çaykur Rizespor'a 4 golle mağlup oldu.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle en son Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Alanyaspor maçından beri forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain yaklaşık 3.5 ay sonra sahalara geri döndü.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Baran, Tayyip Talha, Worrall, Amartey, Demir Ege, Chamberlain, Serkan Emrecan, Muleka, Cenk.
Siyah-beyazlılar, ligde son olarak Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.
Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise evinde Çaykur Rizespor'a 4 golle mağlup oldu.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle en son Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Alanyaspor maçından beri forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain yaklaşık 3.5 ay sonra sahalara geri döndü.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Baran, Tayyip Talha, Worrall, Amartey, Demir Ege, Chamberlain, Serkan Emrecan, Muleka, Cenk.
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