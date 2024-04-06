Beşiktaş, İstanbulspor'la karşılaşacak

Beşiktaş, 6 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde İstanbulspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, İstanbulspor'la karşılaşacak
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06 Nisan 2024 14:55
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Lige verilen arada hazırlıklarını sürdürecek Beşiktaş, Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor ile antrenman tesislerinde hazırlık maçı yapacak. Mücadele, basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlılar, ligde son olarak Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise evinde Çaykur Rizespor'a 4 golle mağlup oldu.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle en son Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Alanyaspor maçından beri forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain yaklaşık 3.5 ay sonra sahalara geri döndü.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Baran, Tayyip Talha, Worrall, Amartey, Demir Ege, Chamberlain, Serkan Emrecan, Muleka, Cenk.

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