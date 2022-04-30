Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:





Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.Siyah-beyazlılarda açıklanan kafilede cezalı Josef ile birlikte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida ve Can Bozdoğan yer almadı.Gökhan Töre ve Mehmet Topal da kadroda yer almazken, Oğuzhan Özyakup ve Kerem Kalafat ise Valerien Ismael döneminde ilk kez kadroya alındı.