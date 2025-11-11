Beşiktaş'ı kiralık Kartallar uçurdu!

Ligdeki 21 golün %85'inde kiralık oyuncuların imzası var. Fileleri 12 kez havalandırıp 6 asist yaparak göz dolduran altı futbolcudan Abraham 5, Cengiz 3 golle öne çıktı. El Bilal Toure ile Jota Silva 2'şer kez ağları sarsıp kendilerini kanıtladı

calendar 11 Kasım 2025 10:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Son 4 senedir birkaç isim dışında kiraladığı futbolculardan beklediği performansı alamayan Beşiktaş, şanssızlığını sonunda kırdı.

Hücumda iyi bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılarda bu sezon ödünç alınan yıldızlar sahaya kalite koyarken takımı da sırtında taşıdı.

Ligin en skorer ikinci takımı olan Kartal, fileleri 21 kez havalandırırken kiralık oyuncular, 18 gollük (12 gol-6 asist) katkısıyla göz doldurdu. Gollerin yüzde 85'inde bu futbolcuların imzası var.


JURASEK SIFIR ÇEKTİ, ORKUN 2 ASİST YAPTI

Roma'dan kiralanıp sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek Tammy Abraham, 5 gol-1 asistle öne çıktı.

Fenerbahçe'de unutulan Cengiz Ünder, fileleri 3 kez bulurken 1 de gol pasıyla kendine geldi. Atalanta'dan kadroya katılan El Bilal Toure, 2 gol - 2 asistle pişman etmedi.

Nottingham'dan gelen Jota Silva, fileleri 2 kez sarstı. Benfica'dan gelecek dönem bonservisi zorunlu alınacak Orkun Kökçü, gol atamasa da 2 asist yaptı. Sadece David Jurasek'ten katkı alınamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
