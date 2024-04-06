Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti

Beşiktaş, Süper Kupa sebebiyle lige verilen arada İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında rakibini 2-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti
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06 Nisan 2024 17:47
Son güncelleme 06 Nisan 2024 17:53
Süper Kupa sebebiyle lige verilen arada Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Osman Zeki Korkmaz'ın yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanırken Maçın ilk golünü konuk ekip İstanbulspor adında 26. dakikada Modestas Vorobjovas kaydetti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri ise 74. dakikada Enes Çinemre ve 85. dakikada Cenk Tosun kaydetti. 

İstanbulspor'da Djakaridja Traore'nin 90+1'de kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı.

OXLADE CHAMBERLAIN GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain, uzun bir aranın ardından sahalara geri döndü.

21 Aralık 2023'te oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan İngiliz oyuncu, yaklaşık 3.5 ayın ardından ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirmiş oldu.

 

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