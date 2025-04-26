Beşiktaş Fibabanka'dan sahasında iki farkla galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Manisa Basket'i 82-80 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Fibabanka'dan sahasında iki farkla galip!
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26 Nisan 2025 20:07
Son güncelleme 26 Nisan 2025 22:07

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Manisa Basket'i konuk etti.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 82-80 kazandı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, üst üste 13'üncü, toplamda ise 22'nci galibiyetini aldı. Manisa temsilcisi ise 19. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar 

Beşiktaş Fibabanka: Berk İbrahim Uğurlu 4, Needham 10, Mathews 15, Terry 10, Sleva 18, Allman 1, Plavsic 8, Yiğit Arslan 4, Morgan 10, Kerem Kuthan Konan 2 

Manisa Basket Divissa: Chiozza 16, Buğra Çal 8, Besson 8, Thomas 8, Lual-Acuil 17, Mehmet Yağmur, Elmore, White 17, Yunus Emre Sonsırma 6

1. periyot: 24-20 

Devre: 43-44 

3. periyot: 59-65 

Beş faulle çıkan: 36.26 Sleva (Beşiktaş Fibabanka)

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