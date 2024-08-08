Beşiktaş, Chamberlain'i göndermek istiyor

Alex Oxlade-Chamberlain, Southampton'a dönmek için Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor ancak yıllık ücretinin peşin ödenmesini talep ederek yönetime zor anlar yaşatıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Chamberlain'i göndermek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2024 08:09
Son güncelleme 08 Ağustos 2024 08:15
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, iç transferde de önemli bir gelişme yaşandı.

Alex Oxlade-Chamberlain'in ayrılığı için görüşmeler sıklaştı ve maaş bütçesinde boşluk oluşturmak amacıyla İngiliz oyuncudan kolaylık bekleniyor.

Eski kulübü Southampton ile anlaşan tecrübeli oyuncunun son dakika isteği şaşkınlıkla karşılandı. 30 yaşındaki yıldız, bir yıllık ücretinin peşin olarak ödenmesi durumunda sözleşmesini feshedeceğini söyledi.

KESİN GİDECEK AMA...

Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı ekipten yıllık 2,5 milyon avro ve maç başına azami net 10 bin avro kazanıyor. Beşiktaş'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncu, transfer edilirken 1,5 milyon avro da imza parası almıştı. Yönetim, oyuncunun 2,5 milyon avroluk isteğine olumsuz cevap verdi.

Takımdan ayrılacağı kesin olsa da Chamberlain'in ayak sürtmesi, kontenjan açmaya ve transfer yapmaya çalışan yönetimi sıkıntıya sokuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery