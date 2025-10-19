Beşiktaş BOA, evinde OGM Ormanspor'u yendi!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş BOA, OGM Ormanspor'u konuk etti.
GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Beşiktaş BOA, 80-72 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş BOA, ligdeki 2. galibiyetini elde etti. OGM Ormanspor ise henüz galibiyetle tanışamadı.
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Önder Yılmaz, Haldun Çoban, Gündoğan Ali Balaban
Beşiktaş BOA: Okonkwo 24, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 2, Fasoula 8, Toure 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Derya Bilgiç 18, Milic 13, İlayda Güner
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 6, Kübra Erat 5, Dillard 6, Anigwe 13, Fraser 26, Gamze Takmaz 3, Duygu Özen 4, Shields 9
1. Periyot: 18-14
Devre: 43-35
3. Periyot: 65-56
