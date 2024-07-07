Beşiktaş, Berghuis için girişimlerini hızlandırdı!

Bir süredir Angel Di Maria ile ilgilenen Beşiktaş, Arjantinli yıldızın alternatifi olarak Berghuis'ı düşünüyor. Siyah-beyazlılar, Ajax ile bonservis görüşmeleri son aşamaya gelmiş durumda.

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Beşiktaş, Berghuis için girişimlerini hızlandırdı!
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07 Temmuz 2024 18:25
Son güncelleme 07 Temmuz 2024 18:26
Bir süredir Angel Di Maria ile ilgilenen Beşiktaş, Arjantinli yıldızın alternatifini de belirledi.

Hollandalı teknik adam, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılmasıyla sağ kanatta oluşan boşluğu Berghuis ile doldurmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ'A DESTEK VERİYOR

Bu doğrultuda, kulüpler arasında bonservis görüşmeleri son aşamaya gelmiş durumda. Berghuis de transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'a destek veriyor.

MENAJER DESTEĞİ

Tecrübeli oyuncu Steven Berghuis ile Giovanni van Bronckhorst'un menajerinin aynı kişi olması, transfer sürecine olumlu yansıyor. Guido Albers de görüşmelere destek vererek transferin hızlanmasına katkı sağlıyor. Bu transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

GIO İLE 4 KUPA KAZANDI

32 yaşındaki Berghuis, Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Berghuis, Feyenoord forması giydiği dönemde Giovanni van Bronckhorst ile birlikte dört kupa kazandı.

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