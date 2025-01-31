UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Twente ile deplasmanda karşılaştı. Beşiktaş 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
Twente'ye galibiyeti geçiren golü 76. dakikada Daan Rost kaydetti.
Beşiktaş, bu sonuçla grup aşamasını 9 puanla ve 28. sırada tamamladı.
SOLSKJAER'DEN ANTALYA'YA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, De Grolsch Veste Stadı'nda yapılan müsabakada sahaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.
Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu ve Arda Berk Özüarap yer aldı.
Teknik direktör Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti. Norveçli çalıştırıcı, Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekti, Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı. Ole Gunnar Solskjaer, bu 2 oyuncunun yerine Twente karşısında Muçi ile Immobile'yi ilk 11'de görevlendirdi.
ATHLETIC BILBAO MAÇIYLA AYNI 11
Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ini değiştirmedi.
Norveçli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında farklı galip gelerek Athletic Bilbao'ya organizasyonda ilk yenilgisini yaşattıkları müsabakanın başlangıç kadrosunu Twente karşısında da sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Twente mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.
Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç ile gribal enfeksiyon geçiren Cher Ndour, kadroda yer almadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada Ltaief'in şık pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Vlap'ın yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak auta gitti.
20. dakikada Emirhan Topçu'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topa Van Wolfswinkel ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten oyun alanı dışına çıktı.
23. dakikada Twente gole çok yaklaştı. Ltaief, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çıkardı, arka direkte sert gelen topa Van Wolfswinkel kafa vuruşunu yaptı. Altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
27. dakikada Van Rooij'un sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
29. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Masuaku'nun yaptığı sert vuruşta kaleci Unnerstall gole izin vermedi.
34. dakikada Al Musrati'nin pasında Rashica'dan önce topun sahibi olan Salah-Eddine ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direğin yanından az farkla kornere çıktı.
43. dakikada Rashica'nın sağdan kullandığı kornerde Immobile ön direkte kafa vuruşunun yaptı, top direğin yanından az farkla oyun alanı dışına gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Steijn'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rots'un soluna çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
56. dakikada Twente gole çok yaklaştı. Ltaief'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında Steijn'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'tan seken top yan direğe de çarparak kornere çıktı.
61. dakikada Rashica'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topu önünde bulan Al-Musrati'nin şutunda Bruns'a da çarpan meşin yuvarlak üstten az farkla kornere gitti.
76. dakikada Twente öne geçti. Çıkarken yapılan pas hatasının ardından Salah-Eddine'nin sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa penaltı noktası yakınında gelişine düzgün bir vuruş yapan Rots, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
84. dakikada ceza yayının içinde kazanılan serbest vuruşta Masuaku'nun yaptığı sert ve düzgün şutta yön değiştiren topu kaleci Unnerstall, güçlükle kornere çeldi.
Stat: De Grolsch Veste
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)
Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap (Dk. 87 Hoorenbeeck), Sadilek, Rots (Dk. 90+2 Besselink), Steijn (Dk. 87 Kjolo), Ltaief (Dk. 81 Kuipers), Van Wolfswinkel
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 80 Onur Bulut), Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 80 Mustafa Hekimoğlu), Rafa Silva (Dk. 60 Salih Uçan), Muçi (Dk. 69 Joao Mario), Immobile (Dk. 46 Semih Kılıçsoy)
Gol: Dk. 76 Rots (Twente)
Sarı kartlar: Dk. 6 Salah-Eddine (Twente), Dk. 18 Svensson, Dk. 37 Immobile, Dk. 54 Rashica, Dk. 66 Emirhan Topçu (Beşiktaş)
Twente'ye galibiyeti geçiren golü 76. dakikada Daan Rost kaydetti.
Beşiktaş, bu sonuçla grup aşamasını 9 puanla ve 28. sırada tamamladı.
SOLSKJAER'DEN ANTALYA'YA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, De Grolsch Veste Stadı'nda yapılan müsabakada sahaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.
Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu ve Arda Berk Özüarap yer aldı.
Teknik direktör Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti. Norveçli çalıştırıcı, Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekti, Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı. Ole Gunnar Solskjaer, bu 2 oyuncunun yerine Twente karşısında Muçi ile Immobile'yi ilk 11'de görevlendirdi.
ATHLETIC BILBAO MAÇIYLA AYNI 11
Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ini değiştirmedi.
Norveçli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında farklı galip gelerek Athletic Bilbao'ya organizasyonda ilk yenilgisini yaşattıkları müsabakanın başlangıç kadrosunu Twente karşısında da sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Twente mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.
Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç ile gribal enfeksiyon geçiren Cher Ndour, kadroda yer almadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada Ltaief'in şık pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Vlap'ın yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak auta gitti.
20. dakikada Emirhan Topçu'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topa Van Wolfswinkel ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten oyun alanı dışına çıktı.
23. dakikada Twente gole çok yaklaştı. Ltaief, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çıkardı, arka direkte sert gelen topa Van Wolfswinkel kafa vuruşunu yaptı. Altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
27. dakikada Van Rooij'un sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
29. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Masuaku'nun yaptığı sert vuruşta kaleci Unnerstall gole izin vermedi.
34. dakikada Al Musrati'nin pasında Rashica'dan önce topun sahibi olan Salah-Eddine ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direğin yanından az farkla kornere çıktı.
43. dakikada Rashica'nın sağdan kullandığı kornerde Immobile ön direkte kafa vuruşunun yaptı, top direğin yanından az farkla oyun alanı dışına gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Steijn'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rots'un soluna çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
56. dakikada Twente gole çok yaklaştı. Ltaief'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında Steijn'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'tan seken top yan direğe de çarparak kornere çıktı.
61. dakikada Rashica'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topu önünde bulan Al-Musrati'nin şutunda Bruns'a da çarpan meşin yuvarlak üstten az farkla kornere gitti.
76. dakikada Twente öne geçti. Çıkarken yapılan pas hatasının ardından Salah-Eddine'nin sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa penaltı noktası yakınında gelişine düzgün bir vuruş yapan Rots, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
84. dakikada ceza yayının içinde kazanılan serbest vuruşta Masuaku'nun yaptığı sert ve düzgün şutta yön değiştiren topu kaleci Unnerstall, güçlükle kornere çeldi.
Stat: De Grolsch Veste
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)
Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap (Dk. 87 Hoorenbeeck), Sadilek, Rots (Dk. 90+2 Besselink), Steijn (Dk. 87 Kjolo), Ltaief (Dk. 81 Kuipers), Van Wolfswinkel
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 80 Onur Bulut), Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 80 Mustafa Hekimoğlu), Rafa Silva (Dk. 60 Salih Uçan), Muçi (Dk. 69 Joao Mario), Immobile (Dk. 46 Semih Kılıçsoy)
Gol: Dk. 76 Rots (Twente)
Sarı kartlar: Dk. 6 Salah-Eddine (Twente), Dk. 18 Svensson, Dk. 37 Immobile, Dk. 54 Rashica, Dk. 66 Emirhan Topçu (Beşiktaş)