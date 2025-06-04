Atiba Hutchinson… Sessiz sedasız 2013'te geldiği Beşiktaş'taki son maçına iki yıl önce yine bir 3 Haziran günü çıkmıştı.
Onun yokluğunun ardından siyah-beyazlılar 6 numara yani ön libero mevkiini bir türlü dolduramadı. Beşiktaş teknik heyeti, yeni sezona bu bölgede A klas bir oyuncu istiyor.
Bunun için de ciddi bir harcama yapılması bekleniyor. Halbuki eldeki kadroda ön libero enflasyonu yaşanıyor.
ÖZKAYNAK ÇIKIŞLI 3 İSİM VAR
12 milyon euro ile Beşiktaş tarihinin en pahalı futbolcusu olan Al Musrati, Genoa'ya kiralanan Jean Onana, devre arasında Rize'den geri çağrılan Amir Hadziahmedovic, tecrübeli kaptan Necip Uysal, her yerin adamı Zaynutdinov, Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren Kartal Kayra Yılmaz ve devre arasında alınan Elan Ricardo söz konusu isimler. Üstelik Demir Ege Tıknaz da dönerse kadrodaki ön libero sayısı 8 olacak.
DEĞER KAYBEDİYOR
Futbol analiz portalı Transfermarkt'ın değerlemesine göre Musrati kaybetmeye devam ediyor.
Beşiktaş'a transfer olduğunda 16 milyon Euro olarak gösterilen Libyalı orta saha, son güncellemede 8 milyon Euro olarak değerlendirildi.
RICARDO
Onun yokluğunun ardından siyah-beyazlılar 6 numara yani ön libero mevkiini bir türlü dolduramadı. Beşiktaş teknik heyeti, yeni sezona bu bölgede A klas bir oyuncu istiyor.
Bunun için de ciddi bir harcama yapılması bekleniyor. Halbuki eldeki kadroda ön libero enflasyonu yaşanıyor.
ÖZKAYNAK ÇIKIŞLI 3 İSİM VAR
12 milyon euro ile Beşiktaş tarihinin en pahalı futbolcusu olan Al Musrati, Genoa'ya kiralanan Jean Onana, devre arasında Rize'den geri çağrılan Amir Hadziahmedovic, tecrübeli kaptan Necip Uysal, her yerin adamı Zaynutdinov, Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren Kartal Kayra Yılmaz ve devre arasında alınan Elan Ricardo söz konusu isimler. Üstelik Demir Ege Tıknaz da dönerse kadrodaki ön libero sayısı 8 olacak.
DEĞER KAYBEDİYOR
Futbol analiz portalı Transfermarkt'ın değerlemesine göre Musrati kaybetmeye devam ediyor.
Beşiktaş'a transfer olduğunda 16 milyon Euro olarak gösterilen Libyalı orta saha, son güncellemede 8 milyon Euro olarak değerlendirildi.
RICARDO
Elan Ricardo, geldikten sonra oynanan 17 maçta bir dakika bile süre alamadı.
Kaynak: [Nefes]
Kaynak: [Nefes]
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