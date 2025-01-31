Beşiktaş'a Ciro Immobile'den kötü haber

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Ciro Immobile'den kötü haber
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30 Ocak 2025 23:57
Son güncelleme 31 Ocak 2025 00:11
Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Twente maçının 37. dakikasında sarı kart gördü.

Immobile, Twente'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Vlap'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

İtalyan santrfor, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Siyah beyazlılar bir sonraki tura çıkarsa Ciro Immobile ilk maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan Immobile ilk yarının ardından sakatlandı ve ikinci yarı görev yapamadı. İtalyan golcünün yerine Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.

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