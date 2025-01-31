Beşiktaş'a Ciro Immobile'den kötü haber

Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Twente maçının 37. dakikasında sarı kart gördü.
Immobile, Twente'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Vlap'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
İtalyan santrfor, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Siyah beyazlılar bir sonraki tura çıkarsa Ciro Immobile ilk maçında forma giyemeyecek.
Öte yandan Immobile ilk yarının ardından sakatlandı ve ikinci yarı görev yapamadı. İtalyan golcünün yerine Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.
Immobile, Twente'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Vlap'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
İtalyan santrfor, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Siyah beyazlılar bir sonraki tura çıkarsa Ciro Immobile ilk maçında forma giyemeyecek.
Öte yandan Immobile ilk yarının ardından sakatlandı ve ikinci yarı görev yapamadı. İtalyan golcünün yerine Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.