Beşiktaş'a Asensio'dan müjdeli haber

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve Rafa Silva ile Ciro Immobile gibi yıldız takviyeleriyle büyük ses getiren Beşiktaş'a Marco Asensio'dan müjdeli haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Asensio'dan müjdeli haber
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21 Temmuz 2024 10:36
Beşiktaş, gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor ve şampiyonluğu hedefliyor. Bunun için Siyah-beyazlı ekip transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Şimdiden Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Kara Kartal transferde durmak bilmiyor. Beşiktaş bu hamlelerden sonra bir dünya yıldızının peşine daha düştü.

HEDEF İSİM ASENSIO

Beşiktaş, bir süredir Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'nun peşine düşmüştü. Siyah-beyazlılara Asensio'dan müjdeli haber geldi.

AYRILMAYA ONAY ÇIKTI

Asensio'nun takımda yeterli süreyi bulamamasından dolayı ayrılmak istediği ve bu isteğe teknik direktör Luis Enrique'den onay çıktığı belirtildi. Ayrıca İspanyol basını, birkaç hafta önce Marco Asensio'nun Paris'te hiç de mutlu olmadığını ve Beşiktaş'ın iyi bir seçenek olarak öne çıktığını yazdı.

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'den PSG'ye transfer olan İspanyol yıldız, Fransız takımıyla 31 maça çıkarken bu müsabakalarda 5 gol ve 7 asist yaptı.

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