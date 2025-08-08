10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-221'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-019'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-020'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-077'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Berke Özer'den transfer açıklaması!

Eyüpspor forması giyen milli file bekçisi Berke Özer, Avrupa'da oynama hayali olduğunu söyledi ve ileride Premier Lig'de oynamak istediğini söyledi.

Eyüpspor forması giyen milli file bekçisi Berke Özer, beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.

Milli file bekçisi, Avrupa hayali için gelen soruya cevap verdi ve hayalinin Premier Lig olduğunu söyledi.

Başarılı file bekçisi, "Berke Özer hangi ligi kendisine yakın olarak görüyor, hangi ligde kalecilik yapmak istiyor?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:


"Şu anda olduğum yerden çok mutluyum. Ama tabii ki Avrupa'da yaşama ve futbol oynama hayalim var. Belçika'da oynadım. O kültürün yeniden içerisinde olmak istiyorum. Benim elimde olmayan şeyler de var. Kulübün de menfaatine uygun bir şey olursa Avrupa'nın beş büyük liginde oynamak isterim. Ama bir kaleci, futbolcu için şu anda dünyada en büyük lig olarak İngiltere'yi söyleyebilirim."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
