Batuhan Yılmaz, Adanaspor'a transfer oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, savunma oyuncusu Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe altyapısından yetişen, son olarak 68 Aksaray Belediyespor formasını giyen 24 yaşındaki stoper Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe altyapısından yetişen, son olarak 68 Aksaray Belediyespor formasını giyen 24 yaşındaki stoper Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.