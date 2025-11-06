06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
20:45
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
20:45
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
20:45
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Başakşehir, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

calendar 06 Kasım 2025 16:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olacak
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.


Ligde oynadığı 11 müsabakada 3 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 13 puan ve averajla 10. basamakta girdi.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı son iki maçta Antalyaspor'u deplasmanda 4-0, Kocaelispor'u ise sahasında 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de çıktığı son 2 mücadelede puan alamayan Gençlerbirliği ise 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 7 yenilgi yaşadı. Ankara temsilcisi, 8 puan ve averajla düşme hattında 16. sırada bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
