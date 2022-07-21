Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme ilk maçında Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



İsrail ekibi Maccabi Netanya, maçın henüz ikinci dakikasında Gil Itzhak'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



Karşılaşma uzun süre bu skorla devam edereken Başakşehir'in golü Patryk Szysz'den geldi. Karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna dahil olan Başakşehir'in yeni transferi Szysz, 81. dakikada skora dengeyi getirdi.



Maccabi Netanya'da Plamen Galabov 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Temmuz'da İsrail'de oynanacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Twumasi'nin altı pas önüne yaptığı ortaya Itzhak kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



9. dakikada Medipol Başakşehir beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Serdar Gürler'in arka direğe ortasını Deniz Türüç altıpas önüne indirdi. Okaka zor pozisyonda son anda meşin yuvarlağa dokundu, kaleci köşeye giden topu iki hamlede kontrol etti.



21. dakikada turuncu-lacivertli ekip net bir fırsatı kullanamadı. Taç atışını hızlı kullanan Caiçara topu Deniz Türüç'e attı. Deniz sağ kanattan bekletmeden arka direğe ortasını yaptı, uygun pozisyonda topla buluşan Serdar'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



40. dakikada Maccabi Netanya'nın orta saha oyuncusu Avraham'ın kalecisi Nitzan'a attığı sert geri pasında top kaleci Nitzan'ın üzerinden geçti ve az farkla yandan dışarıya çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





69. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Nitzan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



81. dakikada turuncu-lacivertli takım, beraberlik golünü buldu. Mounir'in sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Nitzan'dan seken topu arka direkte kontrol eden Szysz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



Kalan dakikalarda Medipol Başakşehir yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.



Rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'in Netanya kentinde oynanacak.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, David Akhvlediani (Gürcistan)



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 76 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+1 Crivelli), Biglia, Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Berkay Özcan (Dk. 57 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 57 Mounir), Okak



Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini (Dk. 85 Jaber), Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham (Dk. 66 Sade), Takang, Karzev, Twumasi (Dk. 66 Berko), Rotman (Dk. 85 Moshe Keler), Itzhak (Dk. 74 Berkovits)



Goller: Dk. 2 Itzhak (Maccabi Netanya), Dk. 81 Szysz (Medipol Başakşehir)



Kırmızı kart: Dk. 90+2 Galabov (Maccabi Netanya)



Sarı kartlar: Dk. 50 Hartherz, Dk. 71 Shlomo, Dk. 80 Konstantini, Dk. 83 Takang (Maccabi Netanya), Dk. 52 Duarte, Dk. 90+2 Crivelli (Medipol Başakşehir)





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