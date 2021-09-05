Başakşehir'den büyük hamle: James Rodriguez

Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Başakşehir, büyük bir transfer hamlesi yapıyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İstanbul ekibi, Everton'da gözden düşen James Rodriguez için resmi teklifini yaptı.



Carlo Ancelotti'nin ayrılması sonrasında İngiliz temsilcisinden ayrılmak isteyen tecrübeli oyuncunun önündeki seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.



Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde, "Everton kiminle oynuyor, onu bile bilmiyorum" diyerek takımıyla bağlarını kopardığını da gözler önüne sermişti.



Everton'da geçen sezon 26 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 8 de asist yaptı.



