Başakşehir'den büyük hamle: James Rodriguez

Başakşehir, Everton forması giyen Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in transferi için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Başakşehir'den büyük hamle: James Rodriguez
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05 Eylül 2021 01:11
Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Başakşehir, büyük bir transfer hamlesi yapıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İstanbul ekibi, Everton'da gözden düşen James Rodriguez için resmi teklifini yaptı.

Carlo Ancelotti'nin ayrılması sonrasında İngiliz temsilcisinden ayrılmak isteyen tecrübeli oyuncunun önündeki seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.

Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde, "Everton kiminle oynuyor, onu bile bilmiyorum" diyerek takımıyla bağlarını kopardığını da gözler önüne sermişti.

Everton'da geçen sezon 26 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 8 de asist yaptı.


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