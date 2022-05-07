Başakşehir'de tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 35. haftada 3-2 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.
Genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Efe Arda Koyuncu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Trezeguet, Fredrik Guldbrandsen 11'i ile çıkardı.
Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Serdar Gürler, Pizzi, Ömer Ali Şahiner, Salih Uçan, Stefano Okaka yer aldı.
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Leo Duarte'den sakatlığı nedeniyle faydalanamadı. Belözoğlu, bu oyuncunun yerine Efe Arda Koyuncu'yu oynattı.
Genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Efe Arda Koyuncu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Trezeguet, Fredrik Guldbrandsen 11'i ile çıkardı.
Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Serdar Gürler, Pizzi, Ömer Ali Şahiner, Salih Uçan, Stefano Okaka yer aldı.
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Leo Duarte'den sakatlığı nedeniyle faydalanamadı. Belözoğlu, bu oyuncunun yerine Efe Arda Koyuncu'yu oynattı.
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